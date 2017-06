Básquet provincial: Miguel Chami continuará en Federación y Nickel tendrá a cargo el Plan Altura

El pasado sábado se desarrolló en La Plata la Asamblea Anual de la Federación de Básquet de la Provincia de Buenos Aires dónde se decidió por unanimidad la continuidad y el apoyo a la gestión del juninense Miguel Chami. Asimismo se aprobaron los estados contables y patrimoniales.

Luego se realizó la reunión mensual con un temario a resolver dónde en primer lugar se modificaron fechas de zonales y provinciales.

El Provincial de Mayores se jugará en Olavarría del 21 al 25 de junio con cambio de formato ya que se disputarán 2 zonas de 3 equipos con un partido Interzonal, el sábado 24 serán las semifinales y el domingo 25 la final.

El Zonal U19 también será en Olavarría los días 8 y 9 de julio y el Provincial del 27 al 30 de Julio en Punta Alta o Bahía Blanca.

El Zonal U13 será del 25 al 27 de agosto en lugar a licitar y el Provincial en Junín del 7 a 10 de setiembre.

Plan Altura Provincial

Hubo un gran debate sobre jugadores altos que no son tenidos en cuenta y no tienen un entrenamiento adecuando. Luego de varias inquietudes de los presidentes se decidió crear el Plan Altura Provincial (el de la CABB es a Nivel Nacional) que estará a cargo de Marcelo Nickel (Presidente ATB y Zona IV). El mismo consiste en que todas las asociaciones de Provincia que posean jugadores altos los anoten y en cada Zonal y/o Provincial se harán campus dónde habrá diferentes entrenadores, preparadores físicos, médicos, etc. y se harán entrenamientos personalizados, didácticos para realizar un seguimiento del aprendizaje de jugadores de talla alta.