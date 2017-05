Básquet: Tres Arroyos juega el Zonal de Mayores

La Selección de Mayores de básquetbol disputará este fin de semana el torneo Zonal que se jugará en el Piso de Deportes del Club Rivadavia de Necochea.

Este sábado el elenco dirigido por Raúl Bianco enfrentará al local. Dependiendo de si gana o pierde enfrentará a Tandil el domingo por la mañana o por la noche.

Los planteles

Tres Arroyos

Martín Bottoni, Juan López, Pablo Aymonino, Gabriel D´María, Tomás Goizueta, Manuel Luna, Ignacio Ferraro, Pablo Rodríguez, Emmanuel Wygladacz, Carlos Verdecchia, Martín Kuhlmann y Héctor Dumontec.

Necochea

Bryan Milobara, Agustín Apreda, Carlos Fraga, Juan Ignacio Mateo, Leandro Mateo, Facundo Varela, Julián Roumec, Francisco Saccomano, Mauro Chiodini, Ángel Torres, Nicolás Mazzucchelli y Agustín Medina. D.T.: Bracciale, Terry y Salguero.

Tandil

Santiago Dilascio, Emmanuel Hartstock, Ezequiel Barroso, Mariano Novara, Lautaro Lanusse, Valerio Andrizzi, Gastón González, Guido Buccella, Emilio González, Ignacio Zulberti, Juan Pablo Trapote y Jonathan Carabajal. D.T: Carlos Zulberti - Nicolás Rusconi.

El fixture

Sábado

20.30: Necochea vs. Tres Arroyos.

Domingo

10:00 Tandil vs. perdedor de Necochea-Tres Arroyos.

19:00 Tandil vs. ganador de Necochea-Tres Arroyos.