Básquet: Tres Arroyos participará en el Zonal Femenino U15 este fin de semana

Con el armado de la selección durante esta semana y los tiempos muy ajustados, se dio a conocer que la Selección U15 Femenina de Tres Arroyos de básquet participará este fin de semana del Zonal de Selecciones que se disputará en Mar del Palta. LU 24 dialogó con el entrenador del seleccionado, Ramiro Córdoba, quién dijo “tuvimos que armar todo rápido, es una mala costumbre, me avisaron el lunes que teníamos que armar una selección, me acuerdo que dos años atrás habíamos hehco lo mismo. Es todo apresurado, a veces las cosas así salen bien o mal, lo importante es estar, no hay que desaprovechar las oportunidades”

“Iremos, viajaremos, sé que las chicas van a jugar y dejar todo, a veces un poco más de preparación siempre es bueno. Hoy jueves hicimos un entrenamiento más, a las 19 vamos a hacer otro, mañana viernes vamos a entrenar una hora y a las 12 del mediodía vamos a salir para Mar del Plata, la realidad es que no vamos a hacer magia”, argumentó Córdoba.

Sobre el final de la nota, el entrenador dijo que “estuvimos en el Zonal U13 la semana pasada, hay un nivel enorme del resto de los equipos, ahora se presentará el U15 y la Primera se dará en noviembre. Vamos a ir, el estar es muchísimo para las chicas y nosotros”.