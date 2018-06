Bayúgar: “El Intendente ordenó no extraer tosca, hubo un malentendido, no volverá a suceder”

Tras el malestar de Federico Attema por el retiro de tosca del sector de lotes comprendido por el fideicomiso para ampliar el Parque Industrial, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Carlos Bayúgar, explicó por LU 24 que “el intendente Carlos Sánchez dio la orden de que no se retire más tosca del lugar”.

“Hubo un malentendido y no volverá a suceder”, aseguró el funcionario, quien dijo que de donde se estaba sacando “son lotes reservados para el Municipio, eso está establecido de antemano en el contrato de fideicomiso”.

“Ya hoy a la tarde se tomaron las medidas, no se va a seguir sacando la tosca y se va a cerrar el perímetro con alambrado. Está el compromiso del Intendente”, añadió.

También indicó que se está limpiando toda el área para dejarla como corresponde.