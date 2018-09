Bayúgar en el Día de la Industria: “Seguiremos apostando al crecimiento en Tres Arroyos”

En el marco del Día de la Industria, el Secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Carlos Bayúgar, habló con LU 24 y se refirió al avance que ha tenido el Parque Industrial de Tres Arroyos, y la confianza de los empresarios que siguen produciendo “ a pesar del momento económico, en el que podrían especular pero apuestan a ir por mayor producción”.

El funcionario relató que “ hace siete meses que ocupo el cargo, pero desde 2013 vengo trabajando en el tema, primero en la Oficina de Empleo, que dependía de Desarrollo Social, luego en lo que fuera la Secretaría de Producción, en principio a cargo de Guillermo Salim, quien se ocupó del proyecto y sembró la semilla, luego seis años de gestión de Juan José Etcheto, y ahora me toca ocuparlo a mí, con lo cual uno ha ido viendo el movimiento que se ha generado en tal sentido, sobre todo en el rubro alimenticio y metalmecánico, que son los dos rubros más fuertes que tenemos en la zona para que puedan trabajar como lo están haciendo y agregar valor de más del 60% de lo que se recolecta en los campos y además con la posibilidad de exportar casi la mitad de eso, es un combo que va muy bien en un Parque que hoy ha crecido notoriamente”.

“Creo que el gran puntapié fue la instalación de la Maltería, y a partir de ahí se vio que era una cosa seria, que una empresa de esa envergadura venga, se instale y dé trabajo a gente de Tres Arroyos. Asimismo, yo destaco también los proyectos que se van cristalizando y afirmando en más de un 90 % son positivos, porque se respeta la forma jurídica que tiene toda la operatoria de compra de lotes, llevar adelante un proyecto, escriturar, la mayoría de las empresas que están en el Parque tienen su lote escriturado a diferencia de otros parques que no tienen la subdivisión hecha”, dijo.

“Se trabaja de una manera responsable respetando el Medio Ambiente”

Bayúgar habló de la relación que se lleva adelante, con la gente involucrada cada vez que se decide la instalación de una empresa y se vende un lote: “No es mérito de la Secretaría cada vez que se vende un lote, respetando el entorno ambiental: “dialogamos mucho con Mario Izurieta – Secretario de Obras Públicas - y con Ricardo D´Annunzio – de Medio Ambiente – y se puede observar que no se ve una chimenea, a diferencia de Bahía Blanca, por ejemplo, donde se ve ese humo negro, esa contaminación; acá se trabaja de una manera responsable, muy bien, es una línea que baja desde el intendente Carlos Sánchez”.

Somos un equipo de trabajo, quiero resaltar el trabajo de algunos concejales, en este caso Guillermo Salim, que sigue ligado y ahora hemos sumado a Luis Zorrilla, un empresario, un joven que tiene muchas ganas de participar con quien hemos participado de algunas reuniones por el tema del gas, de algunos servicios, que destacan a nuestro Parque, un consorcio bien administrado que no genera inconvenientes”.

“Sánchez piensa en el futuro de Tres Arroyos más allá de su mandato”

Bayúgar anticipó que “el intendente Sánchez está trabajando activamente en un proyecto, que, seguramente cuando retorne en octubre va a ser muy positivo y sobre todo dará la tranquilidad para el gobierno o la gente que venga detrás nuestro; muestra el camino de un intendente que está dejando la función, se va para su casa pero está pensando en el futuro de Tres Arroyos”.

“Nos preguntaban en EPIBA cómo lo hicimos”

Cuando estuve en EPIBA – la Exposición de Parques Industriales de la Provincia de Buenos Aires - este año me tocó estar al frente del stand y nos venían a consultar sobre cómo una ciudad de mediana o chica, hablaba tanto del Parque Industrial y nos preguntaban cómo hicimos esto, como hicimos aquello, y comparábamos con ciudades de igual cantidad de habitantes, que no tenían prácticamente un horizonte, un futuro, ya que les cuesta mucho instalar una empresa, y acá estamos hablando de que gestionamos con un par de ellas la compra de cuatro o cinco lotes, lo que demuestra una seriedad que hay, que la gente que viene sabe que se va a trabajar con confianza y la idea es seguir sumando servicios; ahora estamos viendo la posibilidad de hacer el cordón cuneta en el Parquecito”, refirió.

Empresas modelo en un entorno económico delicado

Carlos Bayúgar sostuvo que en Tres Arroyos “tenemos algunas empresas que son modelo, en momentos muy delicados en los que lamentablemente se habla más de la timba financiera, del dólar o de la producción, es algo que siempre recalca el intendente Sánchez, creo que tiene muchísima razón y espero que se olvide pronto esto, que se hable de producción y proyectos, ya que lo anterior desvía el foco, aunque los empresarios en este sentido creo que tienen bien clarito el rumbo”.

“Envío un saludo a los empresarios, no sólo a los del Parque, ya que podrían especular comprando dólares pero tenemos casos como Molinos Tres Arroyos que sigue incorporando líneas de producción, y te toma treinta empleados”, manifestó.

“El tema de las tarifas ha complicado a las empresas, se han desvirtuado, uno es consciente que por ahí los valores anteriores no eran reales, pero me parece que en algunas cuestiones se ha ido un poco la mano, y son gastos fijos, que cuesta cubrir, por lo que es lógico que haya ese interrogante en el horizonte”, concluyó.