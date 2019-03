Benito Juárez: Súper chino comprará parte del CLC y se recuperan puestos de trabajo

Luego de conocerse este jueves la sorpresiva noticia del cierre de la sucursal del supermercado CLC en Benito Juárez, dirigentes sindicales mercantiles de esa localidad buscan acuerdos en el Ministerio de Trabajo para recuperar unos diez puestos de trabajo, según lo indicó a LU 24 Mario Alonso secretario general de Empleados de Comercio.

El gremialista anticipó a nuestra emisora que “las tratativas van en camino a que unos cinco o seis puestos los absorba un supermercado chino que compraría lo atinente a comestibles, y otra empresa ocuparía cuatro o cinco, al hacerse cargo del sector carnicería y panadería”.

Analizando la crítica situación que vive la ciudad en este presente, Alonso dijo que “además de la cesantía de los empleados de CLC se suma el cierre de la ex fábrica Charrúa, cuyos cuarenta confeccionistas trabajaban para Wrangler y esta firma decide irse del país; por lo que son unos sesenta sueldos menos que perjudicarán a la economía local, ya que somos una ciudad chica, no industrial que depende del sector agropecuario, que no toma mucho trabajo”.

Sobre el cierre del CLC, finalmente Alonso opinó que “la firma venía con muchos problemas financieros y falta de mercadería, la clientela se retira; hacer un cliente cuesta mucho pero se te va en un segundo; al CLC lo compraría un supermercado chino, que se haría cargo de la parte de comestibles, no de la panadería y carnicería” y agregó: “esperemos que salga todo de la mejor manera posible”.