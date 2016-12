Bernardo Bibel destacó el acercamiento del servicio de justicia a la gente

El doctor Bernardo Bibel, juez federal de Necochea –jurisdicción de la que depende Tres Arroyos- hizo un buen balance del año en su ámbito, celebró el acercamiento del servicio de justicia a la gente y aseguró que las causas por trata de personas con fines de explotación sexual, alguna de las cuales se tramitó por hechos ocurridos en esta ciudad, avanzan sin inconvenientes.

Bibel destacó un cambio de paradigma en el trabajo de la justicia federal, en el que tuvo un rol decisivo la incorporación de tecnología que ha facilitado las investigaciones. “La incorporación de nuevos jueces, de recursos, el rol diferente que asumió la justicia federal fueron fundamentales para acercar el servicio de justicia a la gente. Hay un trabajo de campo de la cabeza del Poder Judicial para que todos los que pertenecemos a él tengamos un mayor acercamiento y trabajo mancomunado, y para que escuchemos los reclamos de la sociedad. La tarea que más ha trascendido en este sentido en los últimos años ha sido la atención de acciones de clase y otras presentaciones vinculadas a los servicios públicos, y este es uno de los temas, junto con otros relacionados con reajuste de haberes del sistema previsional, y salud y obras sociales, de los que me he estado ocupando”, señaló el magistrado.

Respecto de las causas por trata de personas, en algún caso con fines de explotación sexual y en otros laboral, Bibel aseguró que “todas progresaron en el sentido que se estaba investigando, algunas llegaron al juicio oral y otras no pero por cuestiones procesales, pero en todos los casos lo más importante fue el acompañamiento que se dio a las víctimas, a través de programas específicos y la intervención de organismos de control que permitieron frustrar incluso la comisión de este tipo de delitos”.

Finalmente, Bibel insistió en la necesidad de continuar trabajando en relación con el narcotráfico y sus delitos asociados. “Con la ayuda de la Fiscalía hemos logrado avanzar en investigaciones que abordan la integralidad en la narcocriminalidad, que puede incluir lavado de dinero, infracciones a la Ley Penal Tributaria, trata de personas, comercio a gran escala de droga y hasta tráfico ilegal de migrantes”, concluyó.