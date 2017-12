Bióloga copetonense viajará a la Antártida para monitorear zooplancton

Tamara García, una copetonense que tras recibirse de bióloga en San Antonio Oeste, desarrolla ahora su doctorado en el laboratorio de zooplancton en Bahía Blanca, que depende del Conicet, viajará el 2 de enero a la Antártida para realizar estudios en la materia en la Caleta Potter del Continente Blanco.

“Es un viaje que surgió en realidad porque dentro del grupo de zooplancton, se efectúan esos estudios, y es, a pesar que no se relaciona mucho con mi tesis, lo interesante es conocer gente, compartir momentos, conocer la Antártida”, relató.

Respecto a su formación, “Tamy” dijo: “hice el primario y secundario en Copetonas, y creo que era algo que me atraía la biología marina y el mar que me encanta, pero uno cuando empieza a estudiar ve que no era lo que se esperaba, ya que debemos estudiar casi permanentemente carreras de posgrado”.

“Yo estudié en San Antonio Oeste, en el Instituto de Biología Marina, dependiente de la Universidad del Comahue, que actualmente se dedica a investigar la problemática del estuario de Bahía Blanca. Mi especialidad son las toxinas, como la Marea Roja, para luego ver cómo evoluciona la cadena alimentaria”, expresó.