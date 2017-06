“Bobinas Blancas”: el intendente bahiense no descarta más detenciones

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, dialogó con LU 24 para abordar dos temas: la investigación por el gran operativo antinarco “Bobinas Blancas”, y la presencia de Boca Juniors en esa ciudad al tiempo que se consagró campeón del fútbol argentino.

Respecto del hallazgo de una gran cantidad de drogas en esa ciudad, Gay consideró que “es una investigación muy profunda, de las más importantes que ha habido en el país, estamos hablando de 1500 kilos en Bahía Blanca y 500 en Mendoza, 17 personas detenidas, un cartel mexicano que lideraba todo esto y partícipes necesarios que son bahienses. No descarto además que haya más detenciones”.

El mandatario aseguró que la magnitud del hallazgo de cocaína lo sorprendió, aunque a través de su contacto directo con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sabía de la existencia de la investigación desde hace tres meses.

“Lo que hasta ahora se tiene es el ingreso de droga por Chile, con una primera parada en Mendoza y el traslado hormiga a Bahía Blanca, donde se había alquilado un galpón en el Parque Industrial, donde funcionan más de 120 empresas. Allí, en las bobinas metálicas que se suelen exportar con cables de cobre o con hierro, se colocaba la cocaína. No estaba establecido cuál sería el puerto de salida, aunque se estimaba que iba a ser Campana, razón por la que el juez interviniente es de allí. Esta fue una operación a gran escala, con la intervención de distintas personas y en diferentes puntos, al punto tal que cuanto fui el lunes, con la ministra Bullrich al galpón, me pareció estar en una escena de Netflix, de la serie Narcos, de Escobar Gaviria”, admitió Gay.

En este sentido, aseguró haberle recordado a la funcionaria nacional la necesidad de contar con scanners en el puerto bahiense. “El gobierno nacional ha decidido encarar el tema como hay que encararlo, así que entienden que la tecnología es indispensable”, consideró Gay, quien recordó que “hay cuatro bahienses, tres empresarios y un despachante de aduana detenidos, y podría haber más, ya que necesariamente intervino gente en la disposición de la droga en las bobinas.

El destino, aparentemente, era Barcelona, estamos hablando de una mercadería valuada entre 60 o 70 millones de euros”.

Boca campeón

Respecto de la presencia de Boca Juniors en Bahía Blanca, donde ayer celebraron la consagración como campeones y hoy jugarán con Olimpo, Gay indicó que “las entradas se agotaron hace 15 días, ya que salieron a la venta sólo las remanentes porque el local tiene sus abonos, así que fueron 4000 simpatizantes de Boca que se catalogan como “neutrales” los que pudieron acceder a las entradas habilitadas por el APREVIDE. Acá festejó el plantel con los hinchas, fue una verdadera fiesta y esperamos que termine aquí. Para Olimpo también es un día importante, porque necesita rescatar puntos para evitar el descenso y quizá Boca esté más relajado. Esta sería la segunda vez que Boca da la vuelta olímpica en el Carminatti”.