Bobinas Blancas: “Hoy quemamos la droga”, confirmó el juez federal

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, confirmó en La Brújula 24 FM 93.1 de Bahía Blanca que hoy se incinerará el gigantezco cargamento de droga secuestrado hace un mes en el Parque Industrial de esa ciudad.

"Es un procedimiento que siempre tratamos de hacer inmediatamente después de los secuestros. Se ha seguido un protocolo para la extracción de las muestras para hacer las pericias químicas, las cuales ya fueron realizadas respecto a los dos secuestros. Además se ha determinado la calidad de la sustancia, se conservaron contramuestras por si se solicitan nuevos estudios y el remanente del material será incinerado", enfatizó González Charvay. Luego, respecto al lugar donde se llevará adelante el trámite y los distintos actores intervinientes, el juez puntualizó que "se eligió el edificio Centinela de Gendarmería Nacional. Participará la fuerza preventora, personal del juzgado, autoridades del Ministerio de Seguridad y el presidente Mauricio Macri".

"La calidad del cargamento de droga incautado es muy alta. No todos los panes son iguales pero están en más del 90% de pureza. Todas las partes ya articularon recursos de apelación luego de la resolución que tomé. Ahora debe intervenir la Cámara de Apelaciones de San Martín, correspondiente a la jurisdicción de Campana", añadió en otro tramo de la entrevista radial.

Por último, hizo hincapié en que "es importante que se queme la sustancia no solo por un tema de seguridad sino también por la calidad. En Bahía Blanca no va a quedar en un limbo ese volumen porque se verá incinerado por los medios masivos".