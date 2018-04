Boca cumplió 113 años: La palabra de uno de los máximos fanáticos en Tres Arroyos

Un 3 de abril de 1905 se fundó el Club Boca Juniors, que hoy cumple 113 años de vida institucional.

Uno de los mayores fanáticos del Xeneize que hay en nuestra ciudad, Gustavo Ferrario, se prestó para dialogar con LU 24. Entre distintos temas, Ferrario se refirió a la llegada de Boca a Tres Arroyos cuando Huracán de nuestra ciudad jugó en Primera División: “Al que le gusta el fútbol todos los equipos que han venido se vivieron de una forma distinta, pero lo de Boca y la llegada de La 12 va a quedar grabado de una forma especial y distinta”, explicó.

Al ser consultado sobre quien sería su ídolo, Ferrario no dudo al decir que “futbolísticamente creo que como Diego Maradona no va a haber ninguno y tuve la suerte de jugar y almorzar con él. No hay que dejar de reconocer a Riquelme que ha ganado muchos títulos con la camiseta de Boca”.