Bochas: Baldovino y Aristain continúan jugando el provincial

Se está jugando en la ciudad de Zarate dos torneo paralelos de bochas individual de las categorías Sub 18 y Sub 15 con representantes de nuestra ciudad que clasificaron para la segunda instancia.

En la categoría Sub 18, la zona está compuesta por Tandil, Almirante Brown y Tres Arroyos. El represéntate de nuestra ciudad es Brain Baldovino con la dirección técnica de Gilberto Marquesto.

En el primer juego el tresarroyense le ganó a Martínez de Tandil 15 a 14 y luego hizo lo propio con representado de Brown, con el mismo resultado anterior 15 a 14, ganando la zona.

Mientras que en la categoría Sub 21 la zona integrada por Chivilcoy, Bahía Blanca y Tres Arroyos, representado por Martin Aristain perdió con González de Chivilcoy 15 a 14 y le ganó a Urra de Bahía 15 a 5, quedando segundo en la zona.