Bochas: Castillo es el otro finalista del Individual

EN la cancha de Unión se llevó a cabo el último partido de la semifinal del Individual de bochas, buscando al campeón que representará a la Asociación local en el próximo zonal.

Claudio Castillo venció a Ignacio Degue 15 a 13, y ahora desde el lunes, en cancha a designar, jugará la final con Pablo Jaureguibehere.

Viaja el Sub 18

La selección local de la categoría sub 18 viaja mañana a Azul, para jugar el fin de semana el Provincial de esa categoría, buscando el pasaje al Argentino. Se jugará en las modalidades individual, por parejas y combinado. El equipo está integrado por Martín Aristain , Jesús Aguilera, Joaquín Barú y Brian Baldovino; los técnicos serán Pedro Rodríguez y Claudio Saccone.

Interno de Tríos en Huracán

Se jugó la segunda de fecha del torneo Interno de Tríos en Huracán, dividido en 4 zonas.

Por la zona C, J.C. Jaureguibehere, Ruiz y M.J. Jaureguibehere le ganaron a Aristain, Conti y Tierno por 15 a 6. Por la zona D, Cabrera, Muda y Scarabotti le ganaron a G. Barrios, Di Paolo y Cazurro 15 a 5.