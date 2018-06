Bochas: Claromecó A y Sociedad Española A líderes en Primera

Comenzaron a jugarse los partidos revancha del Oficial de Bochas por parejas de primera división, donde participan ocho equipos divididos en dos zonas, con estos resultados:

Por la zona A, Unión le ganó a Claromecó A por 15 a 12, y Huracán venció a Sociedad Española B 15 a 8.

Posiciones: Claromecó A 3, Huracán y Unión 2, Sociedad Española 1.

En tanto por la zona B, Sociedad Española A le ganó a Estudiantes 15 a 8. Hoy completan Claromecó B vs. Club de Pelota.

Posiciones: Sociedad Española A 3, Estudiantes 2, Claromecó B y Club de Pelota 1.

Juegan en Segunda

Hoy se juega la tercera fecha de Segunda División, con 5 partidos:

Zona A: Club de Pelota A vs. Sociedad Española B, y Unión vs. Estudiantes B. Libre Claromecó A.

Zona B: Estudiantes A vs. Club de Pelota B, Echegoyen vs. Huracán, Sociedad Española A vs. Claromecó B.