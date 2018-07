Bochas: Claromecó es el campeón de Primera por parejas

Claromecó se impuso por 15 a 8 a Huracán y se consagró campeón del Oficial de bochas de Primera División. Anoche se jugó el segundo partido de los playoffs finales en cancha de Club de Pelota, donde el Globo hizo de local.

Los de la villa balnearia habían ganado también el primer juego, por lo que con este nuevo triunfo festejaron. Integraron el equipo Claudio Castillo, Pablo Jaureguibehere y Jose Desiderio.

Por el subcampeón jugaron Alberto Cabrera, Guillermo Barrios y Ezequiel Barrios.

Penúltima clasificatoria de Segunda

Se juega hoy la penúltima fecha de la ronda clasificatoria del torneo Oficial de Segunda División, dividido en dos zonas.

Zona A: Club de Pelota A vs Estudiantes B, Claromecó A vs Sociedad Española B.

Zona B: Sociedad Española A vs Club de Pelota B, Echegoyen vs Claromecó B y Estudiantes A vs Huracán.