Bochas: Claromecó y Club de Pelota son los punteros en Primera

En la continuidad del torneo Oficial de bochas por parejas que organiza la Asociación local en Primera División se jugó la segunda fecha con estos resultados: Estudiantes 6 Huracán 15, Claromecó 15 Oriente 4 y Unión 8 Club de Pelota 15.

Posiciones: Claromecó y Club de Pelota 2 puntos, Huracán y Oriente 1, Estudiantes y Unión 0.

Segunda

Esta noche se jugará en Segunda División con estos partidos:

Zona A: Club de Pelota C vs Claromecó A y Oriente vs Estudiantes. Libre Huracán B.

Zona B: Claromecó B vs Club de Pelota B y Club de Pelota A vs Huracán A. Libre: Unión.