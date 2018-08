Bochas: Clasificatorio al provincial de tercera

Se juega este fin de semana un torneo relámpago de tercera categoría por parejas de bochas, a los efectos de clasificar para el Torneo Provincial de la categoría.

En cancha de Estudiantes N° 1, el domingo desde las 9 horas:

Zona A Claromecó B (Ojeda - Ullua) vs. Club de Pelota A (Rey – Rey).

En cancha de Club de Pelota 1: Oriente (Orellano – Orellano) vs. Sociedad Española A Hernández - Martínez libre Estudiantes A Bardelli – Saltape.

Zona B en cancha de Unión: Claromecó A (Tarquinus – Strisolo) vs. Sociedad Española B (Santiago – Quiroga).

En cancha de Estudiantes 2 Club de Pelota B (Saccone – Saccone) vs. Unión (Olivera – García).