Bochas: Club de Pelota y Sociedad Española A son líderes

En la continuidad de los torneos de bochas por tríos en el oficial que organiza la Asociación, se jugó la cuarta fecha.

Zona de Tres Arroyos: Unión perdió con Oriente 15 a 6 y Club de Pelota, venció a Huracán 15 a 8.

Posiciones: Club de Pelota 3, Oriente y Estudiantes 2, Huracán 1, Unión 0.

Próxima fecha: Huracán vs. Unión, Oriente vs. Estudiantes Libre Club de Pelota.

Zona de la costa: Claromecó le ganó a Sociedad Española B 15 a 6 y Sociedad Española A, derrotó a Echegoyen 15 a 1.

Posiciones: Sociedad Española A 4, Sociedad Española C 2, Sociedad Española y Claromecó 1 Echegoyen 0.

Próxima fecha: Echegoyen vs. Claromecó y Sociedad Española B vs. Sociedad Española C Libre Sociedad Española A.

Hoy juegan en Estudiantes, por una nueva ronda del torneo denominado Carlos Duvancel que organiza Estudiantes desde las 20,30 horas, se juegan dos partidos.