Bochas: Comenzó el Oficial de Tercera por tríos

Dio comienzo este miércoles el Oficial de bochas de Tercera división por tríos, que cuenta con la participación de doce equipos divididos en dos zonas:

Por la Zona A se dieron los siguientes resultados:

Claromecó A 15 - Huracán 13.

Club de Pelota A 15 - Echegoyen 6.

Oriente 15 - Sociedad Española A 12.

Próxima fecha: Oriente vs. Club de Pelota, Sociedad Española A vs. Claromecó A, Huracán vs. Echegoyen.

En tanto, por la Zona B estos fueron los marcadores:

Estudiantes 15 - Unión 2.

Club de Pelota B 9 - Claromecó B 15.

Sociedad Española C 7 - Sociedad Española B 15.

Próxima fecha: Estudiantes vs. Sociedad Española C, Claromecó B vs. Sociedad Española B y Unión vs. Club de Pelota B.