Bochas: Comenzó el Oficial de tríos de Primera

Comenzó el torneo Oficial de bochas por tríos de Primera categoría que organiza la Asociación local con la participación de 8 equipos divididos en dos zonas.

Los resultados de la primera fecha fueron:

Zona A

Club de Pelota le ganó a Claromecó B por 15 a 8 y Huracán venció a Sociedad Española por 15 a 10.

Zona B

Claromecó A derrotó a Unión por 15 a 11 y Estudiantes superó a Oriente por 15 a 4.

La próxima fecha se jugará este viernes con estos encuentros:

Zona A: Club de Pelota vs. Sociedad Española y Huracán vs Claromecó B.

Zona B: Claromecó A vs Estudiantes y Oriente vs Unión.