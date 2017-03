Bochas: Comenzó la actividad oficial en parejas

Dio comienzo el Torneo de bochas por parejas de primera división, con la participación de 6 equipos que jugarán todos contra todos en dos ruedas.

En Oriente, el equipo formado por Acosta y Bicondoa le ganó a Unión 15 a 2 -integrado el tatengue por Bardelli, Hernández y García-.

En Huracán, el Globo integrado por Barrios y Zamponi perdió con Club de Pelota, compuesto por Rodríguez y Aristain, por 15 a 7.

En cancha de Estudiantes, el local -integrado por Degue y Juárez- perdió 15 a 4 con Claromecó, compuesto por Castillo y Desiderio.

Hoy se juega en Segunda

Desde las 20.45, juegan en Segunda división el torneo con 10 equipos, divididos en dos zonas de 5.

Zona A: Claromecó A vs. Oriente y Huracán B vs. Club de Pelota C; libre Estudiantes

Zona B: Club de Pelota B vs. Club de Pelota A y Unión vs. Claromecó B; libre Huracán A.