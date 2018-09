Bochas: Comienza el oficial de tríos

La Comisión Directiva de la Asociación Tresarroyense de Bochas se reunió con los delegados de los clubes a los efectos de programar el Torneo Oficial por Tríos.

Participarán ocho equipos y jugarán divididos en dos zonas, comenzando el miércoles 5. Los partidos serán los lunes, miércoles y viernes.

Zona A: Club de Pelota, Claromecó B, Sociedad Española de Orense y Huracán.

Zona B: Claromecó A, Unión, Estudiantes y Oriente.

Primera fecha Zona A

Club de Pelota vs Claromecó B y Sociedad Española vs Huracán.

Primera fecha Zona B

Claromecó A vs Unión y Estudiantes vs Oriente.