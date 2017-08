Bochas: comienzan las semifinales en Huracán

Empiezan a jugarse las semifinales de los playoffs del torneo interno por tríos de bochas en Huracán donde quedan 4 elencos en la ronda de perdedores y 1 en la de ganadores.

Hoy desde las 20:15 jugarán G. Barrios, M. Torres y L. Di Paolo vs D. Zamponi, Cordero y López Lema.

Mañana, desde las 20:15, se enfrentarán J.C. Jaureguibehere, A. Ruiz y M. J. Jaureguibhere vs S. Vega, Micheli yFrapiccini.

En Club de Pelota

Se disputa un solo partido en Club de Pelota por el torneo comercial: Repuestos San Martín vs Automotores Sureste.