Bochas: comienzan los torneos de parejas

La Asociación Regional Tresarroyense de Bochas resolvió comenzar los torneos oficiales de pareja en primera y segunda en el mes de marzo a jugar los lunes y miércoles.

Primera jugará con seis equipos todos contra todos en dos ruedas clasificando los cuatro primeros para la ronda play off; martes y jueves segunda jugará con diez equipos divididos en dos zonas clasificando los dos primeros de cada zona para los play off finales.

Primera comienza el miércoles 1 de marzo

Primera fecha: desde las 20:45 horas

Oriente vs Unión, Huracán vs Club de Pelota y Estudiantes vs Claromecó

Segunda comienza el jueves 2 de marzo

Primera fecha: 20:45 horas

Zona A: Claromecó A vs Oriente, Huracán B vs Club de Pelota C Libre Estudiantes

Zona B: Club de Pelota B vs Club de Pelota A, Unión vs Claromecó B Libre Huracán A