Bochas: continúan el Oficial individual y por tríos

Se jugaron los partidos de la segunda fecha de las revanchas del Oficial de Bochas de tercera categoría por tríos buscando los cuatro finalistas.

Zona de Tres Arroyos:

Oriente 12 - Huracán 15, Estudiantes 15 - Club de Pelota 9

Posiciones: Huracán y Club de Pelota 4, Estudiantes y Oriente 3, Unión 0

Próxima fecha: Club de Pelota vs Oriente y Unión vs Estudiantes. Libre: Huracán

Zona de la Costa:

Sociedad Española A 15 - Sociedad Española C 8 y Sociedad Española B 15 - Echegoyen 0

Posiciones: Sociedad Española A 6, Sociedad Española B 3, Claromecó y Sociedad Española C 2, Echegoyen 1

Próxima fecha: Sociedad Española A vs Sociedad Española B y Claromecó vs Sociedad Española C. Libre: Echegoyen

Juegan por la semi final

En la primera fecha de las semifinales del individual de la temporada 2018/2019 se juegan los partidos en cancha de Huracán, Ezequiel Juárez vs Hernán Rodríguez y Esteban Juárez vs Ignacio Degue.