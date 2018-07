Bochas: Continúan los Oficiales de Segunda y Primera

Se jugó una nueva instancia del Torneo Oficial de bochas por parejas, que organiza la Asociación local en Segunda división divididos en dos zonas, con estos resultados:

Zona A: Club de Pelota A le ganó a Sociedad Española B por 15 a 6, y Estudiantes B venció a Unió, 15 a 3.

Posiciones: Unión, Club de Pelota A, Estudiantes y Claromecó A 4, Sociedad Española B, sin unidades.

Próxima fecha: Club de Pelota A vs. Estudiantes B, Claromecó A vs. Sociedad Española B. Libre: Unión.

Zona B: Club de Pelota B perdió de local con Estudiantes 15 a 7, Huracán venció a Echegoyen 15 a 7, y Sociedad Española A le ganó a Claromecó B 15 a 5.

Posiciones: Estudiantes A 8, Huracán 5, Sociedad Española A y Claromecó B 4, Echegoyen 3, Club de Pelota B, 0.

Próxima fecha: Sociedad Española A vs. Club de Pelota B, Echegoyen vs. Claromecó B y Estudiantes A vs. Huracán.

Primera juega la revancha de la final

Se juega este miércoles en cancha de Club de pelota el partido revancha de la final de Primera División: Huracán recibe a Claromecó A.