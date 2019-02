Bochas: Continúan los torneos del Oficial por tríos en Tercera

Se jugó el miércoles la segunda fecha del Oficial de bochas por tríos de Tercera categoría que organiza la Asociación local, con diez equipos divididos en dos zonas. Estos fueron los resultados:

Zona de Tres Arroyos

Club de Pelota le ganó a Estudiantes 15 a 9, y Huracán venció a Oriente 15 a 9.

Posiciones: Club de Pelota 2, Huracán y Estudiantes 1, Oriente y Unión 0.

Próxima fecha, tercera: Oriente vs. Club de Pelota, Estudiantes vs. Unión. Libre: Huracán.

Zona de la Costa:

Sociedad Española A 15, Sociedad Española C 0; Echegoyen 3, Sociedad Española B 15.

Sociedad Española A 2, Sociedad Española B y Sociedad española C 1, Claromecó y Echegoyen 0.

Próxima fecha, tercera: Sociedad Española B vs. Sociedad Española A, Sociedad Española C vs. Claromecó. Libre: Echegoyen.

Sigue el Carlos Duvancel

Este jueves, desde las 21:00 horas en las canchas de Estudiantes continua el Torneo Extraordinario del pincha, denominado Carlos Duvancel. El mismo lo juegan nueve equipos por tríos y por doble eliminación.

Hoy jugarán Santiago, Luquez V. Saltapé vs. J.C. Jaureguibehere, E. Juárez y M.J. Jaureguibehere y en el otro encuentro se enfrentan Arriola , P. Rodríguez y Baldovino ante G. Barrios, Iribarne y Ruiz.