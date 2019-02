Bochas: continuidad en los torneos de tríos

Dio comienzo en las canchas de Estudiantes el tradicional torneo de bochas Carlos Duvancel por tríos que organiza la entidad pincha, 9 son los equipos que participan y se juega por doble eliminación.

Aristain, Bengochea, Ezequiel Barrios, le ganaron a Hernán Rodríguez Juan Carlos Degue y Matías Saltapé, 15 a 10.

Bardelli, Quintana y Cachito Rodríguez le ganaron a Castillo, Strissolo y Tarquinus 15 a 13.

Mañana

Juegan mañana Santiago, Lúquez y Víctor Saltapé vs. Juárez, Juan Carlos Jaureguibehere y María José Jaureguibehere.

Arriola, Pedro Rodríguez y Baldovino vs. Guillermo Barrios, Iribarne y Ruiz.

Hoy, el Oficial por tríos

Con los partidos por la segunda fecha del Oficial de tríos de Tercera categoría, prosigue el Torneo, buscando el representante al próximo Provincial.

Zona de Tres Arroyos: Club de Pelota vs. Estudiantes y Huracán vs Oriente.

Zona de la Costa: Sociedad Española A vs. Sociedad E,spañola C y Echegoyen vs. Sociedad Española B.