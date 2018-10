Bochas: dos punteros en la zona A y cuatro en la zona B

Se jugó parcialmente la quinta y última fecha de la primera rueda del Oficial de bochas por tríos de Tercera categoría que se realiza en dos zonas de 6 equipos.

Zona A

Club de Pelota A 15 Sociedad española A 10

Huracán 8 Oriente 15

Echegoyen 7 Claromecó A 15

Posiciones: Oriente y Claromecó A 4 puntos, Sociedad Española A 3, Huracán y Club de Pelota A 2, Echegoyen 0.

Zona B

Sociedad Española C 15 Unión 5

Claromecó B 15 Estudiantes 13

Posiciones: Estudiantes, Sociedad Española B, Claromecó B y Sociedad Española C 3 puntos, Unión y Club de Pelota B 1.

Hoy completarán la Zona B Sociedad Española B vs Club de Pelota B.