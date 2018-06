Bochas: en semifinales ganaron Claromecó y Huracán

Comenzaron los partidos de las semifinales del Oficial de bochas de parejas de Primera División buscando al primer campeón del año.

En Claromecó, el local, integrado por Pablo Jaureguibehere, Claudio Castillo y José Desiderio, le ganó a Estudiantes por 15 a 10. Juegan por el Pincha Ezequiel Juárez, Esteban Juárez e Ignacio Degue.

En Orense, Huracán, con Alberto Cabrera y Guillermo Barrios, venció a Sociedad Española, representado por Alberto Hernández y Paul Martínez, por 15 a 12.

El miércoles se disputarán las revanchas en canchas de Estudiantes y en Club de Pelota.

Se juega en segunda

Empiezan a jugarse los partidos revanchas del torneo de parejas de Segunda División.

Zona A

Claromecó A vs Unión y Sociedad Española B vs Estudiantes B.

Zona B

Club de Pelota B vs Echegoyen, Estudiantes A vs Sociedad Española A y Huracán vs Claromecó B.