Bochas: Estudiantes es el único puntero en segunda

Continúa el Torneo Oficial de Bochas por tríos, que organiza la Asociación Tresarroyense. En segunda división, se jugó la fecha cuarta con estos resultados.

Estudiantes de local le ganó a Claromecó 15 a 5; Club de Pelota logró su primer triunfo al vencer a Sociedad Española 15 a 1 y Huracán derrotó a Unión 15 a 5.

Posiciones:

Estudiantes 4; Huracán Claromecó y Unión 2, Sociedad Española y Club de Pelota 1.

Próxima fecha, jueves: Claromecó vs. Club de Pelota; Estudiantes vs. Huracán y Sociedad Española vs. Unión.

Juegan hoy en primera:

Se juega la sexta fecha de primera división, tercera de las revanchas.

Zona A: Unión vs. Claromecó A y Oriente vs. Huracán

Zona B: Claromecó B vs. Sociedad Española y Club de Pelota vs. Estudiantes.