Bochas: Estudiantes y Claromecó clasificados para el Provincial

Se jugó el tercer partido de una de las llaves de las semifinales del torneo clasificatorio de bochas por tríos que organiza la Asociación Tresarroyense.

En Orense, por ser cancha neutral, se enfrentaron Claromecó y Oriente. Ambos habían ganado sus encuentros como locales y ahora el triunfo fue para los claromequenses por 15 a 3. Así, junto a Estudiantes, son los finalistas ya clasificados para jugar el próximo torneo Provincial de clubes campeones que se disputará en nuestra ciudad los días 2 y 3 de junio.

Viajan al Provincial Individual

Este fin de semana se jugará en Zárate el Provincial individual de las categorías Sub 18 y Sub 21. Por nuestra ciudad viajan para participar en Sub 18, Lucas Baldovino, y por Sub 21, Martín Aristain. Ambos son acompañados por el presidente de la Asociación, Pedro Rodríguez.