Bochas: final de Segunda, zonal de Tercera e Individual

En su última reunión, la Asociación Tresarroyense de Bochas programó el torneo Oficial Individual de bochas que se llevará a cabo desde el lunes 13 con la participación de 15 jugadores divididos en 4 zonas.

Zona A: Pablo Jaureguibehere (Claromecó), Julián Saccone (Club de Pelota), Oscar Oxandaburu (Oriente) y Héctor Bardelli (Unión).

Primera fecha, a jugarse el lunes: Jaureguibehere vs Bardelli y Saccone vs Oxandaburu.

Zona B: Martin Aristain (Club de Pelota), Paul Martínez (Orense), Ezequiel Juárez (Estudiantes) y Cesar Strisolo (Claromecó).

Primera fecha, a jugarse el martes: Aristain vs Strisolo y Martínez vs Juárez.

Zona C: Esteban Juárez (Estudiantes), Nahuel García (Unión), Claudio Castillo (Claromecó) y Guillermo Barrios (Huracán).

Primera fecha, a jugarse el lunes: Juárez vs Barrios y García vs Castillo.

Zona D juegan Ignacio Degue Estudiantes , Tomas Santiago Unión , Hernán Rodríguez Club de Pelota , Jorge Caraballo Orense

Primera fecha, a Jugarse el martes: Degue vs Caraballo y Santiago vs Rodríguez.

Zonal de Tercera

La Comisión Directiva nombró el técnico para la Selección de Tercera que participará en Mar del Plata del Zonal de la categoría buscando el pasaje al Provinciala que se disputará en Bahía Blanca. Jugarán las asociaciones de Miramar, Tandil, Tres Arroyos y Mar del Plata.

El técnico será Pedro Rodríguez que designó a los siguientes jugadores: Oscar Oxandaburu de Oriente, Martin Aristain de Club de Pelota, Paul Martínez de Orense y José Desiderio de Claromecó.

Primera final

Hoy en cancha de Estudiantes se jugará el primer partido de la final del torneo de tríos de Segunda División entre el local y Huracán. En tanto, mañana se jugará la revancha en Huracán.