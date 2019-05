Bochas: finalizó la primera rueda del Oficial de parejas

Se jugó la última fecha de la primera rueda del torneo Oficial de bochas por parejas que organiza la Asociación Tresarroyense y donde participan 7 equipos.

Club de Pelota le ganó a Estudiantes por 15 a 14, Huracán venció a Unión por 15 a 8 y Sociedad Española derrotó a Echegoyen por 15 a 13.

Posiciones: Claromecó 5 puntos, Huracán, Estudiantes y Club de Pelota 4, Sociedad Española 3, Echegoyen 1 y Unión 0.

Próxima fecha -primera de las revanchas, a jugarse el próximo lunes-: Claromecó vs Sociedad Española, Club de Pelota vs Unión, y Echegoyen vs Estudiantes.

Interno de Huracán

Hoy se juega por la rueda de perdedores dos partidos en cancha de Huracán en el marco del torneo interno por tríos, donde quedan 5 equipos en perdedores y uno en ganadores.

El equipo de G. Barrios, Torres y Di Paolo espera rival, mientras que en la jornada de hoy juegan J.C. Jaureguibehere, M.J. Jaureguibehere y Conti vs Amores, Pícaro y Granda. Y en el otro encuentro se medirán Zárate, Schumacher y Cornejo vs Pérez, Corrales y Ruiz.