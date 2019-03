Bochas: Hernán Rodríguez es el primer finalista

Hernán Rodríguez, de Club de Pelota, se convirtió en el primer finalista del torneo Oficial de bocha al ganarle a Esteban Juárez, de Unión, por 15 a 10.

El martes, a las 20:45, en cancha de Huracán se medirán por llegar a la final Esteban Juárez, de Unión, y Ezequiel Juárez, de Estudiantes. Así, el ganador enfrentará a Rodríguez por el título de campeón del año 2018/19.

Trios

Juegan por el torneo de trios:

Zona de Tres Arroyos

Huracán vs Club de pelota y Oriente vs Unión. Libre: Estudiantes.

Zona de la Costa

Sociedad Española B vs Claromecó y Echegoyen vs Sociedad Española A. Libre: Sociedad Española C.