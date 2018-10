Bochas: importante actividad en todas las categorías

Se jugó la segunda fecha de las revanchas del Oficial de bochas por tríos de Tercera categoría, donde 12 equipos buscan el título. Se desarrolla en dos zonas.

Zona A

Club de Pelota A de local le ganó a Oriente por 15 a 13

Sociedad Española A venció de visitante a Claromecó A por 15 a 10

Huracán de visitante derrotó a Echegoyen por 15 a 7

Posiciones: Sociedad Española A 5 puntos, Huracán, Claromecó A, Club de Pelota A y Oriente 4, Echegoyen 0.

Zona B

Estudiantes de visitante le ganó a Sociedad Española C por 15 a 3

Sociedad Española B perdió de local con Claromecó B por 15 a 4

Club de Pelota B venció a Unión por 15 a 6

Posiciones: Estudiantes 5 puntos, Sociedad Española B y Claromecó B 4, Club de Pelota B y Sociedad Española C 3, Unión 1.

Próxima fecha

Zona A: Huracán vs Club de Pelota A, Sociedad Española A vs Echegoyen y Oriente vs Claromecó A.

Zona B: Claromecó B vs Sociedad Española C, Unión vs Sociedad Española B y Estudiantes vs Club de Pelota B

Torneo clasificatorio

Se disputará mañana un torneo clasificatorio de Segunda categoría por parejas. El ganador con un refuerzo representará a la Asociación en el próximo torneo Zonal de la categoría. Serán 6 equipos divididos en dos zonas.

Zona A: Club de Pelota B, Estudiantes y Huracán.

Zona B: Club de Pelota A, Claromecó y Unión.

Repechaje individual

Hasta el día 6 de noviembre se puede inscribir para jugar el Repechaje individual de Primera categoría, que se jugará los días 10 y 11.

Los jugadores que clasificarán serán 8, los que se unirán a los 8 nominados por los clubes afiliados para completar los 16 que luego en 4 zonas jugarán todos contra todos.