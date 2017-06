Bochas: Inicia este jueves el Argentino Sub 23 en Tres Arroyos

La Asociación Regional Tresarroyense de bochas se encuentra en los últimos aprestos en la organización del Torneo Argentino de Bochas de la categoría Sub 23 en tres categorías: individual, parejas y combinado, el que se llevará a cabo del jueves 15 al sábado 17.

El torneo que se jugara en forma individual llevara el nombre de Luis Meñana , en tanto el que se dispute por parejas se denomina Matías Goizueta y el combinado Juan Carlos Jaureguibehere, tres importantes bochófilos tresarroyenses. El evento fue declarado de Interés Municipal.

El cronograma de actividades dispuesto es el siguiente:

Jueves 15

10:00 hs Recepción de las Delegaciones en Club de Pelota

12:00 hs Reunión con Jueces en Club de Pelota

14:30 hs Congreso de Delegados en la Cámara Económica, av. Moreno 467, 1º Piso.

16:30 hs 1° Ronda individual y 1° Ronda Combinado Zona “A”

18:00 hs 1° Ronda Combinado Zona “B”

18:30 hs 2° Ronda Individual

19:30 hs 2° Ronda Combinado Zona “A”

21:00 hs Cena en el Club de Pelota

Viernes 16 de Junio

08:30 hs 3° Ronda Individual y 2° Ronda Combinado Zona “B”

10:00 hs 1° Ronda Parejas

14:30 hs 2° Ronda Parejas y 3° Ronda Combinado Zona “A”

16:30 hs 3° Ronda Combinado Zona “B”

17:00 hs 3° Ronda Parejas

19:00 hs 4° Ronda Combinado Zona “A” y 4° Ronda Individual Zona “A”

21:00 hs Cena de Bienvenida en el Sindicato de la Carne, Bernardo de Irigoyen 745.

Sábado 17 de Junio

08:30 hs 4° Ronda de parejas

10:00 hs 5° Ronda Individual y Combinado (1º A vs 2º B - 1º B vs 2º A)

14:30 hs 5° Ronda de Parejas

14:30 hs 6° Ronda – Final Combinado

17:00 hs 6° Ronda – Final Individual

19:00 hs 6° Ronda – Final Parejas

21:00 hs Entrega de premios y Cierre

21:30 hs Cena para los finalistas, jueces y dirigentes en el Club de Pelota.