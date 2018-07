Bochas: intensa actividad local y provincial

Se reunió la Comisión Directiva de la Asociación Tresarroyense de bochas, conjuntamente con los delegados de los clubes, se distribuyeron las rifas que puso en marcha la Federación y los clubes disponen para la venta de acuerdo a la cantidad de jugadores que tiene cada uno.

Por otro lado, se organizó el torneo clasificatorio de damas para jugarse entre sábado y domingo próximo. El mismo es por parejas y el equipo ganador representará a la Asociación en el Provincial a llevarse a cabo en Zárate, los días 11 y 12 de agosto.

Jugarán Club de Pelota, con Susana Bengochea y Adela Saldías; Huracán, con María José Jaureguibehere y Silvina Iribarne; y Unión con, Petrona Díaz y Lorena Villalba.

La primera fecha se jugará el sábado, a partir de las 14 horas: Club de Pelota vs Unión. Libre: Huracán.

2da fecha: Unión vs Huracán. Libre: Club de Pelota.

3ra fecha: Huracán vs Club de Pelota. Libre: Unión.

Primera final

Hoy se juega el primer partido de la final de Segunda por parejas en cancha de Estudiantes. El Pincha recibe a Club de Pelota.

El jueves se jugará la revancha en el Celeste.

Torneo de tríos

El torneo de tríos de Primera y Segunda estaría comenzando el 3 de septiembre, de acuerdo al programa que tiene la Federación de los zonales y provinciales, y la Asociación tendrá de esta manera finalizados los certámenes con sus representantes.