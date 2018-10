Bochas: Martin Aristain seleccionado para el Nacional Sub 18

Organizado por la Federación Santafesina de bochas y fiscalizada por la Federación Argentina, se llevará a cabo, desde el viernes 12 el Campeonato Nacional de bochas Sub 18 en la modalidad parejas y sub 21, modalidad combinado e individual.

En el mismo se hará presente el jugador de Club de Pelota de nuestra ciudad, Martin Aristain, y como técnico y delegado de Federación de la Provincia de Buenos Aires, el presidente de la Asociación tresarroyense, Pedro Rodríguez.

La delegación de la Provincia de Buenos Aires está integrada por Pedro Rodríguez, delegado y técnico; el otro técnico Pedro Sánchez, y los jugadores Martin Néstor Aristain, Ramiro Gabriel Casco, Kevin Cisneros, Manuel Martínez, y Matías Nicolás Sánchez.

Además participarán las federaciones cordobesas, chaqueñas, correntinas, entrerrianas, pampeanas, mendocinas, Metropolitana, misioneras, santafesinas y santiagueñas.

Comienza el Oficial de Tercera por tríos

Este miércoles comienza a jugarse el Oficial de bochas por tríos de Tercera categoría, con la participación de 12, equipos divididos en dos zonas.

Zona A: Club de Pelota A vs. Echegoyen, Claromecó A vs. Huracán, y Oriente vs. Sociedad Española A.

Zona B: Sociedad Española C vs. Sociedad Española B, Club de Pelota B vs. Claromecó B, y Estudiantes vs. Unión.