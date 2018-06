Bochas: Oficial de parejas de primera y segunda

Comenzó el Torneo Oficial de Bochas por Parejas de Primera División que organiza la Asociación Tresarroyense, con la participación de 8 equipos divididos en dos zonas.

Zona A Sociedad Española de Orense B, Huracán, Claromecó A y Unión.

Zona B; Estudiantes, Sociedad Española de Orense A, Club de Pelota y Claromecó B.

Zona A: Claromecó A le ganó a Unión 15 - 8 y Sociedad Española B de local, perdió con Huracán 15 a 4.

Zona B: Club de Pelota perdió de local con Claromecó B 15 A 7 y Estudiantes le ganó a Sociedad Española A 15 a 12.

Hoy comienza segunda

El oficial de segunda, se juega con la participación de 11 equipos divididos en dos zonas.

Zona A. Unión, Estudiantes B, Sociedad Española B, Claromecó A y Club de Pelota A.

Zona B: Sociedad Española A, Claromecó B, Huracán, Estudiantes A, Echegoyen, Club de Pelota B.

Primera fecha:

Zona A: Unión vs. Claromecó A y Estudiantes B vs. Sociedad Española B Libre Club de Pelota.

Zona B: Echegoyen vs. Club de Pelota B, Sociedad Española A vs. Estudiantes A, Claromecó B vs. Huracán.