Bochas: prosigue el oficial de tríos de primera

Se jugó la segunda fecha del Torneo Oficial de Bochas por Tríos de primera división divididos en dos zonas, de cuatro equipos.

Zona A: Club de Pelota perdió de local con Sociedad Española 15 a 8 y Huracán le ganó a Claromecó B 15 a 0.

Posiciones cumplida dos fechas: Huracán 2, Club de Pelota y Sociedad española 1, Claromecó B 0.

Próxima fecha: Claromecó B vs Sociedad Española y Huracán vs Club de Pelota.

Zona B: Claromecó A perdió de local con Estudiantes 15 a 12 y Oriente venció a Unión 15 a 12.

Posiciones en dos fechas: Estudiantes 2, Claromecó A y Oriente 1, Unión 0.

Próxima fecha: Unión vs Estudiantes y Oriente vs Claromecó A

Torneo Provincial de Tercera por Parejas

Se juega en la ciudad de Chacabuco el Torneo Provincial de Bochas por Parejas de tercera categoría donde participa un equipo representando a la Asociación Tresarroyense integrado por Carlos Rey, Mario Rey y Mauricio Orellano. El técnico y delegado es Jorge Orellano.