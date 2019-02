Bochas: Resultados del Duvancel. Se juega la tercera del Oficial por tríos.

Se completó en cancha de Estudiantes, la primera fecha del torneo de bochas por tríos Carlos Duvancel, el que se realiza por doble eliminación.

Santiago - V. Saltapé - S. Lúquez le ganaron a Juárez- Jaureguibehere -Jaureguibehere 15 a 6.

G. Barrios - Iribarne - Ruiz vencieron a P. Rodríguez - Baldovino - Arriola 15 a 8.

El martes, por la rueda de ganadores juegan I. Degue - Di Marco y Ruede vs. Santiago - Saltapé y Lúquez y por la rueda de perdedores Castillo – Strissolo - Tarquinus vs. Juárez - Jaureguibehere - Jaureguibehere

El jueves, por la rueda de ganadores juegan G. Barrios – Iribarne - Ruiz vs. Aristain - E. Barrios – Bengochea, y por la rueda de perdedores lo hacen Arriola - Rodríguez - Baldovino vs. H. Rodriguez - J.C. Degue - M. Saltapé

Libres en ganadores: Bardelli - Quintana y C. Rodríguez.

Sigue el oficial de tríos

Este viernes, dando continuidad al Oficial, se enfrentan por la Zona Tres Arroyos, Oriente vs. Club de Pelota y Estudiantes vs. Unión. Libre: Huracán.

Por la Zona de la Costa, Sociedad Española B juega ante Sociedad Española A, y Sociedad española C lo hace ante Claromecó. Libre: Echegoyen.