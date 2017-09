Bochas: Resumen de la actividad de los torneos de Primera y Segunda

En la continuidad del torneo de bochas oficial de la categoría segunda en tríos se jugó la tercera fecha con estos resultados:

Claromecó, como local le ganó a Sociedad Española 15 a 3; Estudiantes de visitante venció a Unión 15 a 9, y Huracán de local derrotó a Club de Pelota 15 a 4.

Posiciones: Estudiantes 3, Claromecó y Unión 2, Huracán y Sociedad Española 1, Club de Pelota 0.

El lunes se juega la quinta fecha de primera, segunda de las revanchas, con estos encuentros: por la Zona A. Claromecó A vs. Oriente, Huracán vs. Unión Zona B, Sociedad Española vs. Club de Pelota, y Estudiantes vs. Claromecó B.

El martes, en tanto se juega la cuarta fecha de segunda, y se enfrentarán Estudiantes vs. Claromecó, Club de Pelota vs. Sociedad Española, y Huracán vs. Unión.