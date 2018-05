Bochas: Sánchez de Suárez y Aristain de Tres Arroyos al Argentino Sub 21

Se jugó en la ciudad de Zarate un torneo paralelo individual de bochas de las categorías sub 18 y sub 21, donde participaron los representantes local Braian Baldovino y Martin Aristain.

En la categoría Sub 18 Baldovino, luego de clasificar primero en su zona perdió en cuartos de final en esta categoría. El campeón fue Kevin Cisneros de Almirante Brown y segundo Emanuel Martínez de Tandil.

En Sub 21 Martin Aristain fue segundo en su zona y luego jugó la final con el representante de Coronel Suárez Matías Sánchez, con quien perdió 15 a 11.

De esta manera ambos representaran a la Federación de la Provincia en el próximo Argentino, a jugarse en ctubre en Santa Fe.

Matías Sánchez Jugara en la categoría individual y Martin Aristain jugara en la categoría combinado, y defenderá el titulo obtenido el año anterior donde se consagró Campeón Argentino, en el torneo jugado en nuestra ciudad.