Bochas: se definen los clasificados

Se completó la penúltima fecha del Oficial de bochas individual en las zonas A y C, y ahora son cinco los clasificados para la segunda instancia.

Zona A

Oscar Oxandaburu (Oriente) le ganó a Héctor Bardelli (Unión) por 15 a 6 y Pablo Jaureguibehere (Claromecó) venció a Julián Saccone (Club de Pelota) por 15 a 3.

Posiciones: Pablo Jaureguibehere 5, Oscar Oxandaburu 3, Héctor Bardelli 2 y Julián Saccone 0.

Zona C

Claudio Castillo (Claromecó) perdió con Guillermo Barrios (Huracán) por 15 a 9 y Esteban Juárez (Estudiantes) venció a Nahuel García (Unión) por 15 a 12.

Posiciones

Claudio Castillo (Claromecó) y Esteban Juárez (Estudiantes) 4, Guillermo Barrios 2 y Nahuel García 0.

Ultima fecha zonas B y D

Se juega la última fecha clasificatoria de las zonas B y D

Zona B: Cesar Strisolo vs Paul Martínez y Martin Aristain y Ezequiel Juárez -ambos clasificados-.

Zona D: Jorge Caraballo vs Tomas Santiago e Ignacio Degue (clasificado) vs Hernán Rodríguez.