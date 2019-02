Bochas: Se disputa el Oficial de tercera y comienza el Duvancel

Dio comienzo el torneo Oficial de bochas por tríos de tercera categoría, que se juega con 10 equipos divididos en dos zonas y donde los dos primeros de cada zona pasarán a la semifinal.

Zona Tres Arroyos:

Estudiantes 15-Huracán 5; Unión 7- Club de Pelota 15; libre Oriente.

Próxima fecha: miércoles, Club de Pelota vs. Estudiantes y Huracán vs. Oriente; libre Unión.

Zona de la costa:

Sociedad Española C 15 - Echegoyen 12; Claromecó 7- Sociedad Española A 15;libre Sociedad Española B.

Próxima fecha: miércoles, Sociedad Española A vs. Sociedad Española C y Echegoyen vs. Sociedad Española B; libre Claromecó.

Hoy comienza el Carlos Duvancel

Hoy comienza a jugarse el tradicional torneo de tríos en homenaje al desaparecido dirigente de Estudiantes Carlos Duvancel. Participan 9 equipos y será por doble eliminación.

A las 20. 30 horas:

Aristain, Bengochea, E. Barrios vs. Rodríguez, Degue y Saltapé

Bardelli, Quintana y Rodríguez vs. Castillo, Strisolo y Tarquinus

El jueves a las 20.30:

Santiago, Luqués y Saltapé vs. Juárez, J. C. Jaureguibehere y María J. Jaureguibehere.

Arriola, Rodríguez y Baldovino vs. G. Barrios, Iribarne y Ruiz