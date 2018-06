Bochas: se juega el Provincial de Clubes Campeones en nuestra ciudad

Se juega en nuestra ciudad en las distintas canchas de los clubes afiliados el primer torneo de bochas de campeones por tríos de carácter provincial, organizado por la Asociación Regional tresarroyense y fiscalizado por la Federación de la Provincia de Buenos Aires con la participación de 16 Asociaciones divididos en 4 zonas. Dicho torneo lleva el nombre de Alberto “Cachuza” Cabrera.

Luego del congreso de delegados, se realizó el sorteo de las zonas y el Fixture de las mismas.

Zona A: Claromecó Asoc Tres Arroyos, Pineral Asoc Zarate, Argentino Asoc Chacabuco y El Porvenir Mar del Plata.

Esta zona se juega en las canchas de Claromecó, Orense y San Francisco de Bellocq.

Primera fecha: Claromecó Vs Pineral y Argentino Vs El Porvenir

Zona B: El Ciclon Asoc Chivilcoy, M.S.M Asoc Tandil, Atlético Asoc Saavedra y de Julio Bahía Blanca.

Esta zona juega en cancha de Jubilado

Primer fecha: El Ciclón Vs M.S.M y Atlético Vs de Julio

Zona C: Vélez Asoc Azul, Atenas Asoc Patagones, La Curva Asoc Berisso y Pueblo Nuevo Asoc Olavarría.

Esta Zona juerga en Estudiantes.

Primera fecha: Vélez Vs Atenas y La Curva Vs Pueblo Nuevo

Zona D: Huincalo Asoc San Pedro, Juventud Obrera Asoc Almirante Brown, Estudiantes Asoc Tres Arroyos y El Ceibo Asoc Puan.

Esta zona juega en San Martin de Chaves.

Primera fecha: Huincalo Vs Juventud Obrera y Estudiantes Vs El Ceibo.

Además hoy se realizará la Cena de Gala, donde se entregaran los premios de los torneos organizados por la Asociación tresarroyense en el año 2017, Tríos, Parejas e Individual.