Bochas: se juegan los desempates del Oficial de Segunda

En Tres Arroyos y Bellocq se jugarán los desempates del Oficial de Segunda División, en los que por la zona A, Estudiantes B y Claromecó A se miden en las canchas de Club de Pelota; mientras que, por la zona B, Huracán y Sociedad Española A se enfrentan en San Francisco de Bellocq desde las 20:45 con 30 minutos de tolerancia. Los ganadores jugarán las semifinales.

El sorteo de las canchas se realizó en el transcurso de la reunión que la Asociación local realizó en su sede este miércoles.

Zonal de Primera

El próximo domingo se llevará a cabo en nuestra ciudad el Torneo Zonal de parejas de Primera categoría, donde los dos primeros pasaran a jugar el Provincial que se jugará en Saavedra.

Tres Arroyos estará representado por el equipo de Claromecó que se consagró recientemente Campeón y obtuvo el derecho de representar a la Asociación.

Los jugadores: Pablo Jaureguibehere, Claudio Castillo y Jose Desiderio.

Técnico: Guillermo Barrios.

Además de Tres Arroyos participan Tandil, Mar del Plata y Miramar.

Aristain a Santa Fe

Viajó hacia la ciudad de Santa Fe el bochófilo tresarroyense Martin Aristain, quien se incorporará a la Preselección Argentina de bochas de la categoría Sub 23, en su segunda presentación el joven local entre seis convocados tendrá la oportunidad de quedar en el equipo, ya que son dos los que participaran del Mundial en China representando a la Argentina en la especialidad zerbin tiro rápido en parejas y tiro de precisión.

La delegación que viajara al país asiático, son dos jugadores Sub 23, tres de la Sub 18, y cinco Damas.