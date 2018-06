Bochas: se jugaron los cuartos de final

Continuando con el Torneo Provincial de Bochas de Campeones que se juega en nuestra ciudad, con la participación de 16 asociaciones, en la jornada de hoy se iniciaron los cuartos de final.

En cancha de Estudiantes, Pineral de Zarate le ganó a 9 de Julio de Bahía Blanca 15 a 7

En cancha de Estudiantes, el Ciclón de Chivilcoy le ganó a El Porvenir de Mar del Plata 15 a 3

En cancha de Unión, Pueblo Nuevo de Olavarría venció a Juventud Obrera de Almirante Brown 15 as 8

En cancha de Club de Pelota, Vélez de Azul derrotó a Huincaló de San Pedro 15 a 5

Se juegan las semifinales:

En cancha de Club de Pelota, Pueblo Nuevo de Olavarría Vs Pineral de Zarate

En Cancha de Unión, Vélez de Azul Vs El Ciclón de Azul