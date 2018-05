Bochas: sigue el Oficial en su ronda clasificatoria

Se jugó la penúltima fecha de la ronda clasificatoria del torneo Oficial por tríos de bochas que organiza la Asociación Tresarroyense con 8 equipos en disputa donde los dos primeros disputarán el Provincial de clubes campeones a desarrollarse en nuestra ciudad.

Zona A: Unión le ganó a Oriente por 15 a 0 y Estudiantes A venció a Huracán por 15 a 9.

Posiciones Zona A: Estudiantes A 4 puntos, Unión 3, Oriente 2 y Huracán 1.

Próxima fecha: Estudiantes A vs Unión y Oriente vs Huracán.

Zona B: Estudiantes B le ganó a Club de Pelota por 15 a 6 y Sociedad Española de Orense derrotó a Claromecó por 15 a 13. Posiciones Zona B: Claromecó 4 puntos, Sociedad Española 3, Estudiantes B 2 y Club de Pelota 1.

Próxima fecha: Claromecó vs Estudiantes B y Club de Pelota vs Sociedad Española.

Torneo Extraordinario

Se está realizando en instalaciones de Club de Pelota un torneo de clubes por tríos Extraordinario con la participación de 7 equipos donde jugarán a 15 tantos todos contra todos.